Dünya Kupası’na puan kaybıyla başladı: Portekiz’e Demokratik Kongo çelmesi

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşılaştı.

ABD'deki Houston Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Portekiz'in golünü 6. dakikada Joao Neves kaydetti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren gol ise 45+5'te Yoane Wissa'dan geldi.

Mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

Portekiz, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçında 23 Haziran saat 20:00'de Özbekistan ile karşılaşacak.

Demokratik Kongo ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 05:00'te Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.