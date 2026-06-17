Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası’na puan kaybıyla başladı: Portekiz’e Demokratik Kongo çelmesi

Dünya Kupası’na puan kaybıyla başladı: Portekiz’e Demokratik Kongo çelmesi

17.06.2026 22:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dünya Kupası’na puan kaybıyla başladı: Portekiz’e Demokratik Kongo çelmesi

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşılaştı. 

ABD'deki Houston Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Portekiz'in golünü 6. dakikada Joao Neves kaydetti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren gol ise 45+5'te Yoane Wissa'dan geldi. 

Mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

Portekiz, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçında 23 Haziran saat 20:00'de Özbekistan ile karşılaşacak. 

Demokratik Kongo ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 05:00'te Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. 

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Portekiz #Demokratik Kongo

İlgili Haberler

Lionel Messi'den galibiyet açıklaması: 'Şu an yaşadıklarım ekstra bir hediye gibi'
Lionel Messi'den galibiyet açıklaması: 'Şu an yaşadıklarım ekstra bir hediye gibi' Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, üç gol attığı Cezayir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
16 golle rekora ortak oldu... Dünya basını Lionel Messi'yi konuşuyor
16 golle rekora ortak oldu... Dünya basını Lionel Messi'yi konuşuyor 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada hat-trick yaparak "Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu" rekoruna ortak olan Messi'nin performansı dünya basınında da geniş yer buldu.
Portekiz maçında gerilim: Ronaldo takım arkadaşıyla tartıştı
Portekiz maçında gerilim: Ronaldo takım arkadaşıyla tartıştı Portekiz, Dünya Kupası'nda ilk maçında Demokratik Kongo ile karşılaştı. Afrika ekibi gol atınca Ronaldo sinirlenerek takım arkadaşı Diogo Costa ile tartıştı.