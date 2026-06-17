Lionel Messi'den galibiyet açıklaması: 'Şu an yaşadıklarım ekstra bir hediye gibi'

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Cezayir karşısında hat-trick yaparak Arjantin'e 3-0'lık galibiyeti getiren Lionel Messi, turnuva tarihine geçti.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerindeki gol katkısını 24'e (16 gol, 8 asist) yükselterek 21 gol katkısına (12 gol, 9 asist) sahip olan efsane isim Pelé'yi geride bıraktı. Messi, böylece Dünya Kupası tarihinde en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

"EKSTRA HEDİYE GİBİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Messi, ilerleyen yaşına rağmen kendisini fiziksel olarak iyi hissettiğini söyledi.

"Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum" diyen Arjantinli yıldız, kariyerinde yaşadığı başarıların kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Kariyerimde yaşadığım her şeyi yaşamış olduğum için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarım ise benim için ekstra bir hediye gibi" ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'ndaki atmosferden büyük keyif aldığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu anda yaşadıklarım benim için adeta bir bonus. Bu harika grupla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum ve her anın tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçların her zaman zorlu geçtiğini belirten Messi, "Dünya Kupalarındaki ilk maçlar her zaman zordur. Kimsenin hiçbir şeyi kolay vermediğini görüyoruz. Çok rekabetçi ve iyi hazırlanmış milli takımların yer aldığı bir turnuva oynanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ RAFAEL NADAL'A BENZETİYORUM"

Futbola olan tutkusunun kariyerinin en büyük motivasyonu olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Futbol oynamayı seviyorum. Bu, çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde sahada her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.

Messi ayrıca, Rafael Nadal'ın belgeselini izlediğini ve kendisini İspanyol raketle benzettiğini belirterek, "Rafael Nadal’ın belgeselini izliyorum. Kendimi ona çok benzetiyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum ve kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bu konuda birbirimize çok benziyoruz. Bunu yapabildiğim ve iyi olduğum sürece burada olmaya devam edeceğim" diye konuştu.