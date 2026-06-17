16 golle rekora ortak oldu... Dünya basını Lionel Messi'yi konuşuyor

2026 Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı.

16 GOLLE REKORA ORTAK OLDU Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti. Alman yıldız Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

DÜNYA KUPASINDA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN OYUNCU Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

DÜNYA BASINI MESSI'Yİ KONUŞUYOR Öte yandan Lionel Messi'nin, Dünya Kupası tarihine geçtiği maçtaki performansı dünya basınında geniş yer buldu. İşte Messi hakkında ülkesi Arjantin ve diğer ülkelerde yapılan yorumlar:

'10 NUMARANIN ŞOVU' Clarin: "Muhteşem bir Lionel Messi ile Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk savunmasına bomba gibi bir başlangıç ​​yaptı." La Nacion: "Messi, Dünya Kupası'dır. Ebedi kaptan. 10 numaradan rekora üç gol. Her zamanki gibi, Lionel Messi." Ole: "Lionel Messi'nin üç gol ve rekorla Dünya Kupası şovu. Yaşlandığı, alt ligde oynadığı, eskisi gibi koşmadığı, artık bire bir mücadeleleri kazanamadığı, sadece soyadıyla geçindiği, yeni yeteneklere yer bırakmadığı. Hoş geldiniz, kötümserlik uzmanları. Hazırlanın, 10 numara burada." Cronica: “10 numaranın şovu. Kaptan her zamankinden daha iyi durumda olduğunu gösterdi ve Scaloni'nin çalıştırdığı takım Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç ​​yaptı.”

'ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK HAYALİNİ KURDURUYOR' AS: "Tarihi Messi... Olay Kansas'ta oldu . Missouri'nin kalbinde . Büyük Amerikan rüyasının topraklarında. Messi'nin de gollerini attığı yerde. Tarihe, ebedi tarihe, tüm zamanların en iyi oyuncusunun, enerjisi asla tükenmeyen futbolcunun tarihine adını yazdırdığı sahne. Messi, altıncı Dünya Kupası sahasına sanki zaman onun için durmuş gibi çıktı: hat-trick yaptı, Klose ile Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını paylaştı ve keyif aldı." Marca: "Messi'den tarihi bir hat-trick... Arjantin'e üst üste ikinci şampiyonluk hayalini kurduruyor. Bir, iki, üç. Ve böylece, Leo'nun performansından (masumca) hala şüphe duyanları (ve sayıları çoktu) yatıştırmaya başladık (muhtemelen kimliğine odaklandıkları ve MLS maçlarını izlemedikleri için). Ama evet, Messi bize futbol için bir başka tarihi gün yaşattı; üç golle (ilk Dünya Kupası hat-trick'i) Miro Klose'nin Dünya Kupası tarihindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu (16) egale etti." El Mundo: "Messi, Arjantin-Cezayir maçında sergilediği muhteşem performansla efsanevi statüsünü pekiştirdi. 39 yaşına girmesine sadece bir hafta kala, Cezayir'i mağlup eden ve Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini yapan oyuncu, tarihi bir maçta rekorları alt üst etti."

'PATRON, FUTBOL DEHASI' L'Equipe: "Messi şov yaptı. Son şampiyon Arjantin, turnuvanın açılış maçında Kansas City'de Cezayir'i domine etti. Yakında 39 yaşına girecek olan Lionel Messi, hat-trick yaptı ve her atağa katılarak 200. milli maçını kutladığı muhteşem bir performans sergiledi. 16. Dünya Kupası golüyle Almanya'nın Miroslav Klose'siyle eşitlendi." Le Parisien: "Lionel Messi'den başka Arjantin'i doğru yola kim daha iyi sokabilir ki? Patron, futbol dehası, o hâlâ o."

'BÜYÜLÜ MESSİ' Daily Mail: "Bu Dünya Kupası öncesindeki milyon dolarlık soru basitti: Messi'nin ne kadar enerjisi kaldı? Bunu öğrenmek için sadece bir maça ihtiyacımız vardı." The Sun: "Büyülü Messi, destansı hat-trick'iyle tüm zamanların gol rekorunu egale etti. Lionel Messi için senaryoyu kim yazıyorsa yine başardı."