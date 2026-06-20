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Dünya Kupası'na veda sonrası Arda Güler'den açıklama: 'Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı'

Dünya Kupası'na veda sonrası Arda Güler'den açıklama: 'Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı'

20.06.2026 08:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'na veda sonrası Arda Güler'den açıklama: 'Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı'

Milli futbolcu Arda Güler, Paraguay yenilgisi sonrası takımın büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek taraftarlardan özür diledi.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Milli yıldız Arda Güler, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Arda, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz" dedi. 

"ÖZÜR DİLERİZ"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık. Özür dileriz" ifadelerini kullandı. 

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