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Yeni kural ilk kez Türkiye maçında uygulandı: Paraguay, 10 kişi kaldı

Yeni kural ilk kez Türkiye maçında uygulandı: Paraguay, 10 kişi kaldı

20.06.2026 07:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yeni kural ilk kez Türkiye maçında uygulandı: Paraguay, 10 kişi kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Türkiye - Paraguay maçında uygulandı. Hakem Ivan Barton, pozisyonu VAR'dan izleyip kırmızı kartına başvurdu.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında Dünya Kupası'ndaki yeni kural uygulandı.

İlk yarının uzatma anlarında Paraguay forması giyen Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi.

Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

İlgili Konular: #A Milli Takım #Paraguay #2026 Dünya Kupası

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