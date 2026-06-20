Yeni kural ilk kez Türkiye maçında uygulandı: Paraguay, 10 kişi kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında Dünya Kupası'ndaki yeni kural uygulandı.

İlk yarının uzatma anlarında Paraguay forması giyen Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi.

Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

🔴 Almiron ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/ulY9rJmoH2