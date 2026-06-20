Paraguay'a tek golle mağlup olduk: Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'na veda etti

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'de Levi's Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Matias Galarza attı.

Paraguay, 45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

2 MAÇLA VEDA ETTİK

A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.

A Milli Takım, gruptaki son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay, Avustralya ile puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 0-1 Paraguay

89' Paraguay’da Enciso ve Galarza oyundan çıktı. Canale ve Balbuena oyuna dahil oldu.

85' Millilerimizde Abdülkerim Bardakcı oyundan çıkarken, Orkun Kökçü oyuna dahil oldu.

79' Millilerimizin seri paslaşmalarının ardından boşa çıkan Merih Demiral topla buluştu ancak vuruşunda top auta gitti.

72' Barış Alper Yılmaz'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.

71' Eren Elmalı, oyuna girdikten kısa süre sonra sarı kart gördü.

70' Millilerimizde Ferdi Kadıoğlu kenara gelirken, yerine Eren Elmalı oyuna dahil oldu.

66' Paraguay’da Diego Gomez ağır hareketlerle kenara gelirken, Velazquez oyuna dahil oldu.

63' Vincenzo Montella itirazları sonrası sarı kart gördü.

61' Deniz Gül kafayı vurdu ancak top kalecinin üzerine gitti ve pozisyon sonuçsuz kaldı.

59' Millilerimizde Yunus Akgün ve İsmail Yüksek oyundan çıktı. Can Uzun ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.

57' Hakan Çalhanoğlu rakip savunmanın arkasına sarktı ve topla buluştu ancak pozisyonda top auta çıktı.

48' Kenan Yıldız'ın soldan yaptığı vuruş yan filelerde kaldı.

46' Millilerimizde oyuncu değişikliği: Oyuna giren isim Barış Alper Yılmaz çıkan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

45' KIRMIZI KART | Paraguay'da Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylediği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

44' Julio Enciso çalımlarla etkili geldi ancak savunmamız pozisyonu büyümeden uzaklaştırdı.

37' Sağ taraftan Caceres'in etkili şutunu Uğurcan çıkartmayı başardı.

35' DİREK! Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Mert’in kafa vuruşu direkten döndü.

29' Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde Kenan Yıldız’ın röveşata denemesi kalecide kaldı.

13' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan geliştirdiği atakta topla buluşan Arda Güler'in şutu auta çıktı.

4' Matias Galarza yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

2' GOL | Paraguay, Galarza ile öne geçti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Haydi Bizim Çocuklar.