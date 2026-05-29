Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetlere Macaristan imzası

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
|
Tarih
|
Kazanan
|
Kaybeden
|
Sonuç
|
1982
|
Macaristan
|
El Salvador
|
10-1
|
1954
|
Macaristan
|
Güney Kore
|
9-0
|
1974
|
Yugoslavya
|
Zaire
|
9-0
|
1938
|
İsveç
|
Küba
|
8-0
|
1950
|
Uruguay
|
Bolivya
|
8-0
|
2002
|
Almanya
|
Suudi Arabistan
|
8-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'deki turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler, bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
|
Tarih
|
Kazanan
|
Kaybeden
|
Sonuç
|
Gol
|
1954
|
Avusturya
|
İsviçre
|
7-5
|
12
|
1938
|
Brezilya
|
Polonya
|
6-5
|
11
|
1954
|
Macaristan
|
Batı Almanya
|
8-3
|
11
|
1982
|
Macaristan
|
El Salvador
|
10-1
|
11
|
1958
|
Fransa
|
Paraguay
|
7-3
|
10
TÜRKİYE'DEN 7 FARKLI GALİBİYET
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay-yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.