Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetlere Macaristan imzası

29.05.2026 15:24:00
Macaristan'ın 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

Tarih

Kazanan

Kaybeden

Sonuç

1982

Macaristan

El Salvador

10-1

1954

Macaristan

Güney Kore

9-0

1974

Yugoslavya

Zaire

9-0

1938

İsveç

Küba

8-0

1950

Uruguay

Bolivya

8-0

2002

Almanya

Suudi Arabistan

8-0

EN GOLLÜ MAÇLAR

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'deki turnuvada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler, bu karşılaşmada 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

Tarih

Kazanan

Kaybeden

Sonuç

Gol

1954

Avusturya

İsviçre

7-5

12

1938

Brezilya

Polonya

6-5

11

1954

Macaristan

Batı Almanya

8-3

11

1982

Macaristan

El Salvador

10-1

11

1958

Fransa

Paraguay

7-3

10

 

TÜRKİYE'DEN 7 FARKLI GALİBİYET

Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ay-yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ev sahibi Kanada’nın sınavı: İsviçre favori, Bosna Hersek ve Katar sürpriz peşinde 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre mücadele edecek. Furkan Albayrak ve Akın Çelik’in sunumuyla Cumhuriyet Dünya Kupası podcastinde B Grubu; takımların güçlü yönleri, hikâyeleri ve turnuva ihtimalleriyle ele alınıyor.
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası kadrosu için açıklama: 'Birkaç futbolcumuzu üzmüş olacağız' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası kadrosuyla ilgili, "Açıklamamız gereken gün belki birkaç futbolcumuzu üzmüş olacağız. Milli takımımıza fayda sağlayacağını düşündüğüm kişiler bizimle gelecek. Zor bir gün olacak" dedi.
2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ev sahibi Meksika sahneye çıkıyor: Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika zorlu grupta 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya mücadele edecek. Furkan Albayrak ve Akın Çelik’in sunumuyla Cumhuriyet Dünya Kupası podcastinde A Grubu; takımların güçlü yönleri, hikâyeleri ve turnuva ihtimalleriyle ele alınıyor.