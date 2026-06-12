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Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı: Güney Kore, Çekya'yı 2 golle devirdi

Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı: Güney Kore, Çekya'yı 2 golle devirdi

12.06.2026 07:01:00
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İHA
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Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı: Güney Kore, Çekya'yı 2 golle devirdi

Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü sonradan oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh attı.

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Güney Kore ile Çekya, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mısırlı hakem Amin Omar’ın yönettiği mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda orta saha mücadelesi ön plana çıkarken, taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Ladislav Krejci, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Çekya’yı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Güney Kore, galibiyet golüne ise 80. dakikada ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ülkesini 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda Çekya’nın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Güney Kore sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu’na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.

Güney Kore gruptaki sıradaki maçında 19 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile oynayacak.

İlgili Konular: #güney kore #Çekya #2026 Dünya Kupası

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