Dünya Kupası öncesi... A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu açıklandı

18.05.2026 18:39:00
Cumhuriyet Spor
Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, mart ayında oynanan UEFA play-off mücadelelerinde Romanya ve Kosova'yı yenerek 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

48 takımın mücadele edeceği organizasyonda, turnuvaya götürülecek nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu bulunabilecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler grup aşamasındaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak olan Türkiye, gruptaki son mücadelesinde ise ABD'ye rakip olacak.

Öte yandan A Milli Takım, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkacak.

