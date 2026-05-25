Dünya Kupası öncesi Arjantin'de Lionel Messi endişesi

Arjantin'de Dünya Kupası öncesi Lionel Messi tedirginliği yaşandı.

Messi, Inter Miami'nin Philadelphia Union ile oynadığı maçın 72. dakikasında sol uyluk arkasını acı içinde tutarak oyuncu değişikliği talep etti ve doğrudan soyunma odasına gitti.

Bu görüntülerin ardından bir anda Arjantin basınında Messi'nin sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda oynamasının zor olduğu iddiaları çıktı.

"SAKAT DEĞİL, ÇOK YORGUN!"

Maçın ardından konuşan Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, "Herhangi bir sakatlığı işaret eden bir bilgi yok. Gerçekten çok yorulmuştu, oyundan çıkma isteği sadece yorgunluktan kaynaklandı. Saha çok ağırdı" dedi.

Messi'nin sol uyluğunu tutarak oyundan çıkmasının anlamı üzerine gelen ısrarlı sorulara karşı Hoyos, "Şüpheye düştüğünüzde risk almamak her zaman en iyisidir" ifadelerini kullandı.