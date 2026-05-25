İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Real Madrid'den futbolcu yer almadı

25.05.2026 14:08:00
Cumhuriyet Spor
İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

İspanya Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

REAL MADRID'DEN FUTBOLCU YER ALMADI

Dünya Kupası için açıklanan kadroda Real Madrid'den futbolcu yer almaması dikkat çekti.

İspanya futbol federasyonu tarafından açıklanan kadroda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Unai Simon, Raya, Joan Garcia

Savunma: Llorente, Porro, Eric Garcia, Pubill, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Grimaldo

Orta saha: Pedri, Fabian, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino

Forvet: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal

