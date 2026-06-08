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Dünya Kupası öncesi skandal karar... Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti: ABD'ye girişi engellendi!

Dünya Kupası öncesi skandal karar... Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti: ABD'ye girişi engellendi!

8.06.2026 23:25:00
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AA
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Dünya Kupası öncesi skandal karar... Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti: ABD'ye girişi engellendi!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Abdulkadir Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmak için gittiği ABD'ye girişine izin verilmedi.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmedi.

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

ABD'YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve pazar günü İstanbul'a geri gönderildi.

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Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLMİŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

Somali, ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.

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