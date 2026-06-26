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Dünya Kupası son 32 turunda 3 eşleşme daha belli oldu

Dünya Kupası son 32 turunda 3 eşleşme daha belli oldu

26.06.2026 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası son 32 turunda 3 eşleşme daha belli oldu

2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında son maçlar oynanıyor. Turnuvada 6 grup tamamlanırken son 32 turundaki 3 eşleşme daha netleşti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda grup etabı maçları devam ediyor. Takımlar gruplarındaki son maçlarına çıkarken son 32 turundaki eşleşmeler de belli olmaya başladı.

Önceki gün oynanan maçların ardından son 32 turunun ilk eşleşmesi Güney Afrika-Kanada olmuştu. Kupada son oynanan karşılaşmalarla birlikte 3 eşleşme daha netlik kazandı.

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar kesinleşen eşlemeler şöyle:

Güney Afrika-Kanada

Hollanda-Fas

ABD-Bosna Hersek

Brezilya-Japonya

SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'nda son 32 turu 28 Haziran Pazar günü başlayacak ve bu turun açılışında Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Son 32 turu maçları 4 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak.

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