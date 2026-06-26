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Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü

Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü

26.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juan Mata'dan Arda Güler'e büyük övgü

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş İspanyol eski futbolcu Juan Mata, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yendi ve turnuvayı 3 puanla kapattı.

İspanyol eski futbolcu Juan Mata, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Juan Mata şöyle konuştu:

"Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzeldi. Yeteneğini ve kalitesini en büyük seviyede sergiledi. Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir şey başardı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum."

"CESURCA HÜCUM ETTİ"

"Attığı golde cesurca hücum etti ve savunmacısı onu yakalayamadı. Attığı golde kritik olan, sağ ayağıyla yaptığı enfes top kontrolüydü. Top tam önünde doğru şekilde durdu ve gol vuruşunu yapabildi."

"TEMPO VE HÜCUMLARI DİKTE ETTİ"

"Maçta tempoyu ve hücumları dikte ettiğini gördüm, bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin attığı ikinci golün hazırlayıcısı da Arda Güler oldu."

"MAÇIN EN İYİ HAREKETİ"

"Maçın en iyi hareketi de bence attığı golden önce sağ ayağıyla yaptığı o kontroldü."

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