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Ürdün karşısında geri döndü: Cezayir, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı

Ürdün karşısında geri döndü: Cezayir, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı

23.06.2026 08:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Ürdün karşısında geri döndü: Cezayir, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Cezayir, Ürdün karşısında geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Cezayir 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takım da ilk bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Ürdün, 36. dakikada Al-Rashdan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ürdün soyunma odasına üstün giden taraf oldu.

CEZAYİR İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Cezayir, beraberlik golünü 69. dakikada Ahmed Benbouali ile buldu. Skora dengeyi getiren Kuzey Afrika temsilcisi, baskısını sürdürdü.

Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Amine Gouiri, takımını öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Cezayir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Cezayir gruptaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Ürdün ise ikinci maçlar sonunda puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı.

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