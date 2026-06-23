Son 32'ye adını yazdırdı: Gol düellosunda kazanan Norveç

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç 3-2 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanan Ryerson oyuna devam edemedi ve yerini Pedersen'e bıraktı.

Oyuna sonradan dahil olan Pedersen, 43. dakikada ağları havalandırarak Norveç'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

HAALAND'IN DUBLESİ TURU GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Norveç, 48. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Senegal bu gole 53. dakikada Ismaila Sarr ile cevap verdi ve skor 2-1'e geldi.

Afrika temsilcisinde Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ise golün hemen ardından, 54. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.

58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

SARR'IN ÇABASI YETMEDİ

Senegal, 90+3. dakikada Ismaila Sarr ile farkı yeniden bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Norveç, grupta 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

HAALAND'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Norveçli yıldız böylece Dünya Kupası kariyerinin ilk iki maçında da birden fazla gol atan altıncı futbolcu oldu. Haaland'dan önce Guillermo Stabile, Sandor Kocsis, Just Fontaine, Grzegorz Lato ve Harry Kane bu başarıyı göstermişti.

LİDERLİK MAÇI FRANSA İLE

Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından I Grubu'nda liderlik yarışı son haftaya taşındı.

Norveç, 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Fransa ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Senegal ise aynı gün Irak'ı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna kalma şansını sürdürmeye çalışacak.