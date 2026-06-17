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Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç'ten Dünya Kupası'na farklı başlangıç!

Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç'ten Dünya Kupası'na farklı başlangıç!

17.06.2026 03:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç'ten Dünya Kupası'na farklı başlangıç!

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Irak'ı 4-1 mağlup etti.
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya geldi.

ABD'deki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadelede Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet aldı.

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HAALAND BİR İLKİ YAŞADI

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, kariyerinin ilk Dünya Kupası maçında sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Irak, Aymen Hussein'in etkili kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

Mücadelenin devamında Irak kalecisi Jalal Hassan'ın hatasını iyi değerlendiren Haaland, bir kez daha fileleri havalandırarak Norveç'i yeniden öne taşıdı.

Duran topta Leo Ostigard'ın golüyle farkı ikiye çıkaran Norveç, 90+6. dakikada Aymen Hussein'in kendi kalesine attığı golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Norveç bu sonuçla 3 puanı cebine koyarken Irak, sahadan puansız ayrıldı. Norveç grubun ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak. Irak ise ikinci maçında Fransa ile mücadele edecek.

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