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Dünya Kupası'nda Thomas Partey'e Kanada'dan izin yok!

Dünya Kupası'nda Thomas Partey'e Kanada'dan izin yok!

17.06.2026 01:46:00
Güncellenme:
AA
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Dünya Kupası'nda Thomas Partey'e Kanada'dan izin yok!

Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Thomas Partey'in 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Kanada'ya girişine izin verilmedi.
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Kanada Federal Mahkemesi, Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Thomas Partey'in Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Ottawa'da görülen davada mahkeme, Gana hükümetinin Partey'e Kanada'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında geçici giriş izni verilmesi ve yeni bir vize başvurusu yapabilmesine imkan tanınması yönündeki talebini kabul etmedi.

QUEIROZ AÇIKLAMA YAPMADI

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise Toronto'da düzenlediği basın toplantısında Partey'in durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunmasının gerekli olmadığını belirten Queiroz, Panama karşılaşmasının gruptaki hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

CEZA DAVASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gana, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı Grup L'deki ilk maçını Toronto'daki BMO Field Stadı'nda Panama'ya karşı oynayacak.

Kanada makamları, Birleşik Krallık'ta hakkında devam eden ceza davasını gerekçe göstererek Partey'in ülkeye girişine izin vermemişti.

Bunun üzerine Gana hükümeti, Kanada Federal Mahkemesi'ne başvurarak futbolcunun Dünya Kupası süresince geçici olarak ülkeye giriş yapabilmesi ve yeni bir vize başvurusunda bulunmasına imkan tanınmasını talep etmişti.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER FAYDA SAĞLAMADI

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da Partey'nin Kanada vizesi alabilmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıklamıştı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kurumu ise büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasının ülkenin göçmenlik mevzuatını değiştirmediğini, Kanada'ya giriş yapmak isteyen herkesin yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel olarak değerlendirildiğini bildirmişti.

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