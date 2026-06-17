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Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri: 'O harekete daha çok bozulmuştum'

Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri: 'O harekete daha çok bozulmuştum'

17.06.2026 02:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri: 'O harekete daha çok bozulmuştum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir YouTube kanalında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Buruk, hem Mourinho'nun kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de aralarında yaşanan bazı olaylara değindi.

"BEN MOURINHO'YU SEVİYORUM"

Programda Candaş Tolga Işık'ın, "Mourinho, Real Madrid ile anlaştı" sözleri üzerine konuşan Okan Buruk, Portekizli teknik direktör hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Buruk, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Onlar ayrı şeyler. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilenen teknik direktörlerinden biri. Sürpriz mi oldu? Tabii ki çok sürpriz oldu."

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"MOURINHO'NUN ELİMİ SIKMAMASINA DAHA ÇOK BOZULMUŞTUM"

Okan Buruk, Mourinho ile saha içinde yaşadığı gerginliklerin artık geride kaldığını belirtirken, kendisini asıl üzen olayın farklı olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay bitti benim için. Ondan çok Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör, misafir takım hocasının elini gider sıkar yani. Bizim statta da ben gitmiştim, ayağa kalkmamıştı. Onlar bana daha şey geliyor."

"GALATASARAY - REAL MADRID EŞLEŞMESİ GÜZEL OLUR"

Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle olası bir Galatasaray - Real Madrid eşleşmesinin ilgi çekici olacağını ifade eden Buruk, sözlerini esprili bir göndermeyle tamamladı.

Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray - Real Madrid eşleşmesi güzel olur. Bu defa ben şey yapabilirim. (Gülerek)"

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