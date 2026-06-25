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FIFA Başkanı Infantino'dan 'su molası' açıklaması: 'Ticari karar' iddialarına yanıt

FIFA Başkanı Infantino'dan 'su molası' açıklaması: 'Ticari karar' iddialarına yanıt

25.06.2026 19:55:00
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Cumhuriyet Spor
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FIFA Başkanı Infantino'dan 'su molası' açıklaması: 'Ticari karar' iddialarına yanıt

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'ndaki su molalarının tamamen sportif amaçlı olduğunu belirterek, turnuva gelirleriyle ilgili ticari kaygı iddialarını kesin bir dille reddetti.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Turnuva sırasında uygulanan su molalarının temel nedeninin hava durumu ve oyuncu sağlığı olduğunu vurgulayan Infantino, bu uygulamanın takımların performansını doğrudan etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Dünya Kupası'nın 39 gün sürecek yoğun bir maraton olacağını hatırlatan FIFA Başkanı, takımların bu süre zarfında sekiz maça kadar çıkabileceği bir takvimde, futbolcuların dinlenmesi için fırsat yaratmanın kritik olduğunu ifade etti.

Su molalarının ticari amaçlarla uygulandığına yönelik ortaya atılan iddialara da yanıt veren Infantino, bu söylemleri "mali bir sorun" olarak görmediğini belirtti. Organizasyonun ticari anlaşmalarının turnuva öncesinde çok uzun süre önce imzalandığını belirten FIFA Başkanı, bu molaların FIFA için herhangi bir ek gelir veya ticari avantaj sağlamadığını vurguladı. 

Infantino, açıklamasında "FIFA için ek bir gelir söz konusu değil, çünkü tüm ticari anlaşmalar çok önceden imzalanmıştı" ifadelerini kullanarak, organizasyonun odak noktasının tamamen sportif başarı ve oyuncu sağlığı olduğunu yineledi.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #FIFA #Gianni Infantino

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