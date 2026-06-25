Oyuna sonradan dahil oldu: Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası tarihine geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, A grubundaki son maçında Çekya'yı farklı mağlup ederek grubunu 9 puanla lider tamamladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Meksika, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Meksika'nın gollerini Mateo Chavez, Julian Quinones ve Alvaro Fidalgo kaydetti.

Bu sonuçla Meksika, grup aşamasındaki 3 maçını da kazanarak 9 puan topladı ve lider olarak son 32 takım arasına kaldı. Çekya ise 2026 Dünya Kupası'nı 1 puanla tamamlayıp turnuvaya veda etti.

Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

MEKSİKA İLKİ BAŞARDI

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında Meksika sırasıyla Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Böylece Meksika, turnuva tarihinde ilk kez gruptaki 3 maçını da kazanarak ilke imza attı.

OCHOA TARİHE GEÇTİ

Güney Amerika temsilcisinin 40 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa, Çekya maçının 78. dakikasında oyuna dahil oldu. Ochoa, Dünya Kupası tarihinde 40 yaş ve üzerinde forma giyen yedinci futbolcu olurken kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

Ochoa ayrıca Rafa Marquez'i geride bırakarak Meksika adına Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu olarak rekoru kırdı.

Çekya: 0 - Meksika: 3

Stat: Mexico City

Hakemler: Yael Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

Çekya: Kovar, Holes (Dk. 64 Soucek-Dk. 87 Sojka)), Hranac, Krejci, Coufal, Cerv (Dk. 87 Chory), Sadilek, Doudera, Sulc, Visinsky (Dk. 56 Provod), Hlozek (Dk. 64 Shick)

Meksika: Rangel (Dk. 78 Ochoa), Sanchez, Montes, Reyes, Chavez (Dk. 78 Gallardo), Mora (Dk. 72 Fidalgo), Alvarez, Romo (Dk. 63 Vargas), Alvarado, Quinones, Ayala (Dk. 63 Gimenez)

Goller: Dk. 55 Chavez, Dk. 61 Quinones, Dk. 90+4 Fidalgo (Meksika)

Sarı kart: Dk. 64 Edson Alvarez (Meksika)