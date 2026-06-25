Meksika Dünya Kupası'nda üçte üç yaptı: Çekya'ya şans tanımadı!

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Meksika 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

MEKSİKA SON 32 TURUNDA

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mateo Chavez, 61. dakikada Julian Quinones ve 90+4'te Alvaro Fidalgo'dan geldi.

Bu sonuçla Meksika gruptaki puanın 9 yaparak son 32 turuna lider çıktı. Çekya ise turnuvaya 1 puanla son sırada veda etti.

Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

OCHOA ALTINCI KEZ DÜNYA KUPASIN'DA

Meksika'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, 78. dakikada oyuna girerek Dünya Kupası kariyerindeki bir ilki daha yaşadı.

40 yaşındaki file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026'da da forma giyerek Dünya Kupası'nda dört farklı turnuvada görev yaptı. Ochoa, ayrıca Meksika'nın Dünya Kupası kadrosuna altıncı kez dahil olma başarısını gösterdi.