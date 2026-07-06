Gana'da Carlos Queiroz dönemi sona erdi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya'ya 1-0 mağlup olan Gana, turnuvaya veda etmişti.

Bu sonucun ardından teknik direktör Carlos Queiroz'un görevinden istifa etti.

Deneyimli teknik adam, ayrılık sürecinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"YA KAZANIRSIN YA DA ÖĞRENİRSİN"

Carlos Queiroz, paylaşımında futbolun önemli bir ders verdiğini belirtti. Queiroz, "Futbol, hayat gibi, bize bir zamansız ders öğretir: ya kazanırsın ya da öğrenirsin" ifadelerini kullandı.

"BU YOLCULUĞU GURURLA BIRAKIYORUM"

Gana'daki sürecine değinen Queiroz, yaşanan hayal kırıklığına rağmen takımın geleceğine vurgu yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Bu yolculuğu gururla, ne elde ettiğimize bakarak, ancak bu yolculukta olanların sağlıklı bir hayal kırıklığıyla da birlikte bırakıyorum. Bir daha yüksek seviyeye ulaşmak asla hedef olmamalı, bu daha büyük hedeflerin başlangıcı olmalıdır" açıklamasında bulundu.

"SİYAH YILDIZLARIN GELECEĞİ"

Carlos Queiroz, Gana Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin mesajında daha büyük hedeflere işaret etti.

Queiroz, "Siyah Yıldızların geleceği sadece sahadaki değil, aynı zamanda daha büyük hedeflerin başlangıcı olmalıdır" dedi.

"EN DERİN MİNNETTARLIĞIMI SUNUYORUM"

Oyuncularına, ekibine ve taraftarlara teşekkür eden Queiroz, Gana'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularıma ve ekibime, takımımın siyah yıldızlarına olan en derin minnettarlığımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Queiroz, paylaşımını, "Teşekkürler, Gana. Yolculuk şimdi başlıyor" sözleriyle tamamladı.