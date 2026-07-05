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Kırmızı kart cezası ertelenmişti: Belçika'dan FIFA'ya Folarin Balogun tepkisi!

Kırmızı kart cezası ertelenmişti: Belçika'dan FIFA'ya Folarin Balogun tepkisi!

5.07.2026 23:26:00
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Kırmızı kart cezası ertelenmişti: Belçika'dan FIFA'ya Folarin Balogun tepkisi!

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını erteleyen FIFA'ya tepki gösteren bir açıklama yayımladı.
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Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir" denildi.

BAŞKA BİR MADDE İLE ÇELİŞİYOR

Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.

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Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.

BALOGUN'UN CEZASI ERTELENDİ

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Belçika #kırmızı kart #Folarin Balogun

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