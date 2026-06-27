Grubunu ikinci tamamladı: Yeşil Burun Adaları, Arjantin ile eşleşti

2026 Dünya Kupası H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı.

İki ülke tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Suudi Arabistanlı Al Tambakti, 33. dakikada yerini Lajami'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve Yeşil Burun ile Suudi Arabistan 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları puanını 3'e yükseltti. Pedro Leitao Brito yönetimindeki Afrika temsilcisi, Uruguay'ın İspanya'ya yenilmesi sonucu H Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi.

Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda J Grubu lideri Arjantin ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan ise 2 puanda kaldı ve Giorgios Donis'in öğrencileri H Grubu'nu 4. bitirerek turnuvaya veda etti.

YEŞİL BURUN TARİH YAZDI

Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun, namağlup son 32 turuna yükselerek tarih yazdı.

Afrika ülkesi turnuvadaki yolculuğuna sürprizlerle başladı. Pedro Leitao Brito'nun ekibi ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kalıp tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını aldı, ardından Uruguay'la 2-2 berabere kalarak puanını ikiye çıkardı.

Yeşil Burun 2002'de Senegal'den sonra turnuvaya ilk kez katılan ve İlk iki maçında yenilmeyen ilk ekip oldu.

Ada ülkesi yaklaşık 525.000 nüfusla, Curaçao ve İzlanda’nın ardından Dünya Kupası'na katılan nüfus bakımından en küçük üçüncü ülke.