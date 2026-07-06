Haaland, Brezilya'yı yıktı: Norveç, adını çeyrek finale yazdırdı

Norveç, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Brezilya, erken bölümde penaltı fırsatından yararlanamazken, Norveç ikinci yarının son bölümünde Erling Haaland'ın golleriyle sonuca gitti.

Brezilya'nın uzatma dakikalarında bulduğu gol ise tur için yeterli olmadı.

BERG'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Norveç, 3. dakikada Patrick Berg ile fileleri havalandırdı. Ancak pozisyon öncesinde Sörloth'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

BREZİLYA PENALTI KAÇIRDI

Brezilya, 11. dakikada Cunha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Ismail Elfath, 12. dakikada pozisyonu VAR monitöründe izledi ve penaltı kararı verdi.

14. dakikada topun başına geçen Bruno Guimaraes, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Norveç kalecisi Nyland, topu kurtarmayı başardı.

ALISSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Norveç, ikinci yarıda etkili ataklar geliştirdi.

75. dakikada Andreas Schjelderup'un şutunda Brezilya kalecisi Alisson gole izin vermedi.

HAALAND PERDEYİ AÇTI

Norveç, 80. dakikada öne geçti. Schjelderup'un soldan yaptığı ortada iyi yükselen Erling Haaland, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

HAALAND FARKI 2'YE ÇIKARDI

90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, uzaklardan yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Norveç, bu golle skoru 2-0'a getirdi.

NEYMAR PENALTIDAN ATTI

Brezilya, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Casemiro'nun dirsek müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neymar, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

NORVEÇ TURU GEÇTİ

Kalan bölümde skor değişmedi ve Norveç, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise Dünya Kupası'na veda etti.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının kazananı ile karşılaşacak.

MAÇI 80 BİNİ AŞKIN SEYİRCİ TAKİP ETTİ

Brezilya-Norveç mücadelesini 80 bin 663 biletli seyircinin izlediği açıklandı.