İsveç'i Kylian Mbappe ile yıktı: Fransa, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini 3-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45 ile 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola attı.
Son 16 turunda Fransa, Almanya'yı saf dışı bırakan Paraguay ile karşılaşacak.
MBAPPE, MESSI'Yİ TAKİP EDİYOR
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, İsveç ağlarını 2 kez havalandırdı ve gol sayısını 6'ya yükselterek Lionel Messi'yi yakaladı.
Dünya Kupası tarihinde ise Lionel Messi'nin 19, Kylian Mbappe'nin 18 golü bulunuyor.