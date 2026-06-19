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İsviçre, Bosna Hersek'i farklı geçti! İkinci yarıda açıldı...

İsviçre, Bosna Hersek'i farklı geçti! İkinci yarıda açıldı...

19.06.2026 00:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsviçre, Bosna Hersek'i farklı geçti! İkinci yarıda açıldı...

İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci maçında karşılaştığı Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.
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FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. 

ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre 4-1 kazandı. 

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 75. dakikada Johan Manzambi, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. 

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BOSNA HERSEK 10 KİŞİ KALDI

80. dakikada adı Fenerbahçe ile de anılan Tarik Muharemovic, kırmızı kart gördü ve Bosna Hersek'i 10 kişi bıraktı. 

Dakika 84'te Ruben Vargas ile farkı 2'ye çıkaran İsviçre, 90. dakikada Manzambi'nin kaydettiği gol ile skoru 3-0 yaptı.

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XHAKA SKORU BELİRLEDİ

Bosna Hersek'in tek golü dakika 90+3'te Ermin Mahmic'ten gelirken skoru belirleyen golü İsviçre, 90+6'da Granit Xhaka'nın penaltısı ile buldu.

Mücadelenin son düdüğü ile birlikte rakibini 4-1 mağlup eden İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek, ikinci haftanın sonunda 1 puanda kaldı.

İsviçre gelecek hafta Kanada ile karşılaşacak. Bosna Hersek'in 3. haftadaki rakibi ise Katar.

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