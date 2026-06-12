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Jesse Marsch: 'Bosna'nın çok zorlu bir rakip olacağını biliyoruz'

Jesse Marsch: 'Bosna'nın çok zorlu bir rakip olacağını biliyoruz'

12.06.2026 02:31:00
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Jesse Marsch: 'Bosna'nın çok zorlu bir rakip olacağını biliyoruz'

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsch, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın karşılaşacakları Bosna Hersek'in çok zorlu bir rakip olacağını bildiklerini ancak kendi yollarından gitmek istediklerini söyledi.

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ABD'li teknik adam, B Grubu'ndaki Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde Toronto Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Marsch, takım için kritik öneme sahip Alphonso Davies'in sakatlığının neredeyse tamamen iyileştiğini belirterek, "Yarınki maçta olmayacak ama bence kas sakatlıklarından kurtulma konusunda her zaman olduğu gibi çok iyi bir yetenek sergiliyor. Bu yüzden kendi özel fizyoterapistinin burada olmasının çok faydalı olduğunu ve her gün vücudunun ihtiyaçlarına odaklanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KANADA'YI EN DOĞRU ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Takım olarak Dünya Kupası'nın öneminin farkında olduklarına işaret eden Marsch, şunları kaydetti:

"Hepimiz evimizde olduğumuzun farkındayız, hepimiz heyecanlıyız. Kanada'yı en doğru şekilde temsil etmek istiyoruz. Takım olarak en iyi performansımızı ortaya koymak, sakin kalmak, kalitemizi, karakterimizi ve birlikteliğimizi göstermek istiyoruz. En zor anlarda en iyi halimizde olmak istiyoruz, hedefimiz bu. Bosna'nın çok zorlu bir rakip olacağını biliyoruz ama biz kendi yolumuzdan gitmek istiyoruz."

Marsch, Dünya Kupası'na hazır olmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Ama aynı zamanda, sakin olduğumuzu, konsantre olduğumuzu hissediyorum. Tüm bu duyguların bizi zihinsel veya fiziksel olarak yarın performans gösteremeyeceğimiz bir şekilde engellemesini istemiyorum. Bence biraz baskı var ama bu baskının, yarınki maça çıkarken çok fazla sorumluluk olduğunu bilmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu yüzden bence takım iyi, sağlıklı, sakin" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #Kanada #2026 Dünya Kupası #Jesse Marsch

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