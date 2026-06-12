Meksika 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı! İlk maçta üç kırmızı kart...

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçında Meksika ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mexico City Stadı'nda oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren ilk golü 9. dakikada Julian Quinones kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 67. dakikada Raul Jimenez fileleri havalandırdı.

ÜÇ KIRMIZI KART ÇIKTI

Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta Güney Afrika'dan iki oyuncu, 49. dakikada Sphephelo Sithole ve 84. dakikada Themba Zwane kırmızı kart gördü.

Meksika'da ise Cesar Montes 90+2. dakikada kırmızı kart gören isim oldu.

EDSON ALVAREZ FORMA GİYDİ

Meksika'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Edson Alvarez, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Meksika, turnuvaya 3 puanla başlarken, Güney Afrika ise sahadan puansız ayrıldı.

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Meksika, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.