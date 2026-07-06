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5 gollü maçta Meksika'yı geçti: İngiltere, çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu

5 gollü maçta Meksika'yı geçti: İngiltere, çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu

6.07.2026 06:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 gollü maçta Meksika'yı geçti: İngiltere, çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen İngiltere, Norveç'in rakibi oldu.

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadele yıldırım tehlikesi ve hava koşulları nedeniyle daha önce belirlenenden 1 saat geç başladı.

36. dakikada Jude Bellingham, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Bellingham sadece 98 saniye sonra, 38'de attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Meksika 42. dakikada Julian Quinones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi.

İlk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere'de Jarell Quansah, rakibi Jesus Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesi ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü. İngiltere 10 kişi kaldı.

İngiltere, 58. dakikada Meksika kalecisi Rangel'in Gordon'a müdahalesi sonucunda penaltı kazandı.

Harry Kane, 60. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin hakemi Alireza Faghani, 68. dakikada VAR incelemesi sonucunda Meksika lehine penaltı noktasını gösterdi.

Raul Jimenez, 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Meksika'yı umutlandırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 

Thomas Tuchel'in öğrencileri, ev sahibi Meksika'nın turnuvadaki yenilmezlik serisine son vererek adını son 8 takım arasına yazdırdı. İngiltere çeyrek finalde Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın ardından Meksika'nın da turnuvaya veda etmesiyle ev sahiplerinden yoluna devam eden sadece ABD kaldı.

İlgili Konular: #ingiltere #Meksika #2026 Dünya Kupası

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