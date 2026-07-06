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Stale Solbakken: 'Bütün Norveç birlikte kürek çekiyor'

Stale Solbakken: 'Bütün Norveç birlikte kürek çekiyor'

6.07.2026 07:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Stale Solbakken: 'Bütün Norveç birlikte kürek çekiyor'

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, oyuncularını övdü.

Solbakken, "Bu harika bir grup. Birlikte olmayı seviyorlar, iyi çalışıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar ve birbirlerini koruyorlar. Güçlü bir kültürümüz var. İnsanlara kendileri olma ve istediklerini söyleme fırsatı veriyoruz. İşler iyi giderken de kötü giderken de bu çok önemli" dedi.

Norveç'in turnuvadaki kürek çekme sevinciyle ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Bence bütün ülke birlikte kürek çekiyor. Burada, Oslo'da ve Norveç'in büyük küçük tüm şehirlerinde büyük bir kutlama var. Kürek sevinci de bunun sembolü gibi. Taraftar olmak için harika günler, harika bir yaz. Sanırım taraftar olmak teknik direktör olmaktan daha iyi" ifadelerini kullandı.

Solbakken, Brezilya karşısında topa sahip olma planlarının bilinçli olduğunu belirterek, "Topa mümkün olduğu kadar fazla sahip olmak istedik. Brezilya’nın bazı oyuncuları topun peşinden koşmayı sevmiyor. Uzun süre top bizde kalınca rahat edemediler" diye konuştu.

Solbakken, muhtemel rakipleriyle ilgili ise "Bir sonraki maçta kiminle karşılaşacağımız konusunda tercihim yok. Meksika olursa Meksika, İngiltere olursa İngiltere. Bugün çok iyi bir takıma karşı en iyi seviyemize yakın oynadık. Kazanmak için buna ihtiyacımız vardı" dedi.

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