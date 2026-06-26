ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.
A Milli Takım'da Arda Güler, ABD karşılaşmasının oyuncusu seçildi.
Genç yıldız, ABD karşılaşmasında milli takımın ilk golünü atmıştı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.
A Milli Takım'da Arda Güler, ABD karşılaşmasının oyuncusu seçildi.
Genç yıldız, ABD karşılaşmasında milli takımın ilk golünü atmıştı.