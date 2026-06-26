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ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi

ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi

26.06.2026 07:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi

Arda Güler, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ABD ile oynadığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.

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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.

A Milli Takım'da Arda Güler, ABD karşılaşmasının oyuncusu seçildi.

Genç yıldız, ABD karşılaşmasında milli takımın ilk golünü atmıştı.

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