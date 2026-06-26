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24 yıl sonra gelen gol... Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı

24 yıl sonra gelen gol... Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı

26.06.2026 05:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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24 yıl sonra gelen gol... Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı

A Milli Takım'ın ABD ile karşılaştığı maçta ağları havalandıran Arda Güler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golümüzü attı. Güler ayrıca Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
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A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk golünü Arda Güler ile buldu.

Maçın 3. dakikasında geriye düşüen Millilerimiz, 10. dakikada Arda Güler'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla eşitliği sağladı.

Bu gol aynı zamanda 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Güney Kore'ye attığı altın golün ardından ilk golümüz oldu.

İLK ŞUTTA GOL

İlk iki maçta çektiği 62 şutta gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında ilk şutunda gol buldu.

EN GENÇ GOLCÜMÜZ ARDA GÜLER

ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

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