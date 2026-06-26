24 yıl sonra gelen gol... Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk golünü Arda Güler ile buldu.
Maçın 3. dakikasında geriye düşüen Millilerimiz, 10. dakikada Arda Güler'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla eşitliği sağladı.
Bu gol aynı zamanda 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Güney Kore'ye attığı altın golün ardından ilk golümüz oldu.
İLK ŞUTTA GOL
İlk iki maçta çektiği 62 şutta gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında ilk şutunda gol buldu.
EN GENÇ GOLCÜMÜZ ARDA GÜLER
ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
⚽ Arda Güler’in golüyle maça eşitlik geldi! Dünya Kupası’ndaki ilk golümüzü attık. pic.twitter.com/gZpvzCRfPu— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026