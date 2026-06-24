Jude Bellingham'dan ödüle eleştiri: 'Ben hak etmedim'

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilen Jude Bellingham'ın açıklamaları ise gündem oldu. İngiliz yıldız, ödülün kendisine verilmesine şaşırdığını belirterek rakip takım oyuncularını işaret etti.

"ÖDÜLÜ BEN HAK ETMEDİM"

Bellingham, yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse ben hak etmedim. Gana'daki oyunculardan biri seçilmeliydi çünkü çok iyi savunma yaptılar" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin hücum hattını durduran Gana savunmasına övgüde bulunan 22 yaşındaki futbolcu, performansları nedeniyle rakip oyuncuların ödülü daha fazla hak ettiğini dile getirdi.

Gruptaki ikinci maçında da galibiyet alamayan İngiltere puanını 4'e yükseltirken, Gana ise ilk puanını hanesine yazdırdı.