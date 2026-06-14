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Jürgen Klopp'tan FIFA'ya tepki: 'Futbol yetkililerin elinde rehin'

Jürgen Klopp'tan FIFA'ya tepki: 'Futbol yetkililerin elinde rehin'

14.06.2026 02:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jürgen Klopp'tan FIFA'ya tepki: 'Futbol yetkililerin elinde rehin'

Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan su molasının reklam amaçlı yapıldığını belirterek FIFA'ya tepki gösterdi.

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ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Alman teknik adam Jürgen Klopp, FIFA'nın turnuvada uygulamaya koyduğu yeni düzenlemelere yönelik eleştirilerini yineledi.

Özellikle maçlardaki su molalarının oyuncuların yararına sunulduğu yönündeki açıklamalara katılmadığını belirten Klopp, bu uygulamaların asıl amacının reklam yayınlarına alan açmak olduğunu savundu.

"FUTBOL, ELLERİNDE REHİN"

Alman ZDF kanalına değerlendirmelerde bulunan Klopp, "Futbol, klimalı ofislerinde barınan yetkililerin elinde rehin" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, reklam odaklı yaklaşımı eleştirerek, "Bu, oyuncuları korumak için bir kalkan ve sponsorlar için inşa edilmiş altın bir kafes" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

"TARAFTARLAR MI, OYUNCULAR MI, REKLAMCILAR MI?"

Dünya Kupası'nın kimler için düzenlendiğini sorgulayan Klopp, "Dünya Kupası'na gerçekten kim hizmet ediyor? Taraftarlar mı? Oyuncular mı? Yoksa reklamcılar mı?" diyerek organizasyonda ticari kaygıların sportif değerlerin önüne geçtiğini öne sürdü.

Karşılaşmalara eklenen reklam aralarının oyunun doğal akışını sekteye uğrattığını belirten Alman teknik direktör, "Dünya Kupası maçı bir nehir gibi akmalı. Bunun yerine, ortasına reklamların geçmesi için barajlar inşa ediyoruz" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

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