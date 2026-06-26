Kaan Ayhan: 'Duygusallık var, pek sevinemedik'

A Milli Takımımız'ın deneyimli isimlerinden Kaan Ayhan, ABD'yi 3-2 yendiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımızın ardından konuştu.

90+8'de santrası yapılmayan golün sahibi olan Kaan Ayhan, "Daha çok tadını çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz... Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki 1 dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için ne mutlu" dedi.

Deneyimli orta saha, "Vincenzo Montella tebrik etti, kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık, belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek" ifadelerini kullandı.

Kaan, "Önümüzde önemli turnuvalar var, oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.