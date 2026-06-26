Vincenzo Montella'dan ABD maçı sonrası sitem: 'Futbolcularım saldırıları hak etmedi'

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella yaptığı açıklamada, "Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum" dedi.

Vincenzo Montella'nın karşılaşma sonrası basın toplantısında ise şunları söyledi:

"Bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk oldu.

İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. İkinci maçta da benzer şeyler. Enstantane oyunu bu... Daha farklı şeyler olabilirdi ama durum bu."

"Kamp merkezi için eleştiriler var. Sizi olumsuz etkiledi mi?"

"İdeal koşullar içinde olmadık ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Kasım ayında elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Mart sonu ve nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Kısa sürede bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu. Anlık bir şekilde adapte olmamız lazımdı. Kimse kısa sürelerden dolayı kamp yerini değiştiremedi.

Eleştiriler yapıldı ve takımın üstünde farklı baskı oluşturuldu. Daha farklı olabilirdi her şey."

"Turnuvadan ne ders çıkardınız? Bir sonraki turnuvada takım yanında psikolog olmasını düşünecek misiniz?"

Vincenzo Montella: "Bizim takım çok büyük baskı ve zorluklar altında kaldı. Bunlara rağmen iyi tepki verdiler. Psikolog değilim ve bu konuda eğitimim yok ancak elimden geldiğince onlara psikolog gibi davranmaya çalıştım.

Psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Takım, karakterini, becerilerini ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir daha Dünya Kupası'na katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz."