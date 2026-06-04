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Klose'nin dünya rekoruna 'göz diken' golcüler

Klose'nin dünya rekoruna 'göz diken' golcüler

4.06.2026 13:10:00
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AA
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Klose'nin dünya rekoruna 'göz diken' golcüler

Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait turnuva tarihinin gol rekoruna "göz diken" 5 yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

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ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuva öncesinde eski Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Son olarak 2014 Dünya Kupası'nda oynayan Klose'yi futbola veda eden oyunculardan sırasıyla Brezilyalı Ronaldo (15), Alman futbolcu Gerd Müller (14) ve Fransız Just Fontaine (13) takip etti.

REKORA 5 ADAY

2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor.

Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor.

Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.

Dünya Kupası tarihinde Klose'ye ait turnuva gol rekorunu 2026'da kırmaya aday oyuncular şöyle:

Sıra Futbolcu Ülkesi Dünya Kupası gol sayısı
1 Lionel Messi Arjantin 13
2 Kylian Mbappe Fransa 12
3 Harry Kane İngiltere 8
4 Cristiano Ronaldo Portekiz 8
5 Neymar Brezilya 8
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