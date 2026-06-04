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A Milli Takım, ABD'deki ilk idmanına çıktı

A Milli Takım, ABD'deki ilk idmanına çıktı

4.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Takım, ABD'deki ilk idmanına çıktı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.

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İstanbul'dan Miami'ye dün gelen ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı.

Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı.

HACIOSMANOĞLU VE TÜRKOĞLU BİRLİKTE İZLEDİ

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacıosmanoğlu ile idmanı izledi.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla Venezuela karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Konular: #A Milli Takım #antrenman #2026 Dünya Kupası

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