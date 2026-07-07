Semedo'dan Portekiz'in vedası ile ilgili açıklama

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAŞARISIZ OLMADIK"

Portekizli futbolcu, turnuvaya veda etmelerini başarısızlık olarak değerlendirmediklerini söyledi. Semedo, "Hayır, başarısız olmadık. Sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik. Bu bir başarısızlık değil, anlıyor musunuz? Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bugün bizim günümüz değildi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve maçın sonunda bir gol buldular. Takım arkadaşlarıma bu Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DENGELİ BİR MAÇTI"

Karşılaşmanın iki takım için de zorlu geçtiğini belirten Nelson Semedo, mücadelenin dengeli olduğunu dile getirdi. Semedo, "İki tarafın da bazı şanslar bulduğunu düşünüyorum. İki harika takım karşı karşıya geldi. Sonunda golü buldular ve maçı kazandılar. Bence oldukça dengeli bir maçtı" açıklamasını yaptı.