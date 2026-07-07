Ricardo Quaresma'dan Portekiz Milli Takımı'na sert tepki: 'Maçı İspanya'ya hediye ettik'

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından eski Portekiz milli futbolcu Ricardo Quaresma, takımın performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇI İSPANYA'YA HEDİYE ETTİK"

'LiveMode' ekibiyle turnuvayı takip eden Quaresma, Portekiz'in sahada beklenen oyunu sergileyemediğini belirterek, "Herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyordu ama ne kazandılar? Orta sahada çok yetenekli oyuncular var ama bu turnuvada çok zayıftılar. Hücum hattı da etkisizdi, savunma ise dağınıktı" dedi.

Deneyimli futbolcu, "Hiçbir şey baştan sona doğru gitmedi. Bugün maçı İspanya'ya hediye ettik. Yavaştık, isteksizdik, sadece dolaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

RUBEN DIAS'TAN YANIT

Maçın ardından konuşan Ruben Dias ise takımı savunarak, "İlerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Hırvatistan maçı mükemmel değildi ama önemli bir testti. İspanya'ya karşı oynadığım en iyi maçlardan biriydi" açıklamasını yaptı.

"TOPA SAHİP OLMAK MAÇ KAZANDIRMAZ"

Quaresma ise bu değerlendirmeye katılmayarak, "Çok fazla yana ve geriye pas yaptınız. Topa sahip olmak tek başına maç kazandırmaz. Rafael Leao, Pedro Neto ve Francisco gibi bire birde etkili oyuncularınız var, bu özellikleri daha fazla kullanmalısınız" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Dias ise "İyi futbol sadece hücum etmek ya da çalım atmak değildir. Oyunu kontrol etmek, dengeyi sağlamak ve doğru anı beklemek de önemlidir" ifadeleriyle yanıt verdi. Tartışma, iki ismin karşılıklı el sıkışmasıyla sona erdi.