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Milli takım Paraguay maçının oynanacağı kente vardı!

Milli takım Paraguay maçının oynanacağı kente vardı!

18.06.2026 00:27:00
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Milli takım Paraguay maçının oynanacağı kente vardı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçını oynayacağı ABD'nin San Jose kentine ulaştı.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geldi.

Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Millileri, bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı.

Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular otele girerken milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00'da oynanacak.

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