Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli takımın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

Milli takımın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

26.05.2026 23:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli takımın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, turnuvada mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden, aynı zamanda ev sahibi olan ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu belli oldu.

ABD'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Defans: Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Auston Trusty (Celtic), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Miles Robinson (FC Cincinnati)

Orta saha: Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Bournemouth), Tim Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Forvet: Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Image

ABD'NİN FİKSTÜRÜ

Mauricio Pochettino'nun ekibi 2026 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Ev sahibi ülke ABD, ilk maçını Paraguay, ikinci maçını ise Avustralya ile oynayacak.

ABD, D Grubu'nun son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #ABD #Dünya Kupası #kadro

İlgili Haberler

Inigo Perez'den Konferans Ligi finali sözleri: 'Büyük bir maç olacak'
Inigo Perez'den Konferans Ligi finali sözleri: 'Büyük bir maç olacak' UEFA Konferans Ligi finalinde çarşamba günü İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak İspanyol takımı Rayo Vallecano'da teknik direktör Inigo Perez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Perez, oyun kimliklerini koruyarak galip gelebileceklerini söyledi.
Derbide kazanan Beşiktaş GAİN: Seride avantajı kaptı!
Derbide kazanan Beşiktaş GAİN: Seride avantajı kaptı! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup etti.
Fenerbahçe'den EuroLeague'e Final Four başvurusu!
Fenerbahçe'den EuroLeague'e Final Four başvurusu! Fenerbahçe Kulübü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 EuroLeague Final Four'da yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıkları nedeniyle taraftarların mağduriyetini gerekçe göstererek EuroLeague'e resmi başvuru yapıp sürecin takipçisi olacağını açıkladı.