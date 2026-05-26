Milli takımın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden, aynı zamanda ev sahibi olan ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu belli oldu.
ABD'nin kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)
Defans: Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Auston Trusty (Celtic), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Miles Robinson (FC Cincinnati)
Orta saha: Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Bournemouth), Tim Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders)
Forvet: Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
ABD'NİN FİKSTÜRÜ
Mauricio Pochettino'nun ekibi 2026 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Ev sahibi ülke ABD, ilk maçını Paraguay, ikinci maçını ise Avustralya ile oynayacak.
ABD, D Grubu'nun son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.