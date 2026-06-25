Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 32 turunda: Güney Kore'yi geride bıraktı!

Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Meksika'nın Monterrey kentinde bulunan BBVA Stadı'nda oynanan mücadeleden Güney Afrika 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Thapelo Maseko kaydetti.

Bu sonuçla Güney Afrika grupta 4 puana ulaşarak ikinci sırayı aldı ve son 32 turuna yükseldi. Güney Kore ise 3 puan ile üçüncü sırada kaldı.

Güney Afrika son 32 turunda ev sahiplerinden Kanada ile karşılaşacak.

TARİHİNDE İLK KEZ

Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi.

Daha önce 1998, 2002 ve ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Afrika temsilcisi, 2026'da tarih yazarak son 32 turuna yükseldi.