Paraguay'ı Mbappe'nin golüyle devirdi: Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanan Fransızlar, adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Fransa, 70. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince Fransa, sahadan 1-0 galip ayrılarak son sekiz takım arasına kalmayı başardı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP FAS
Bu sonucun ardından Fransa, çeyrek finalde Kanada'yı son 16 turunda 3-0 mağlup eden Fas ile karşı karşıya gelecek.
MESSİ'Yİ YAKALADI
Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fransız yıldız, bu golle turnuvanın gol krallığı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.