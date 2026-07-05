Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paraguay'ı Mbappe'nin golüyle devirdi: Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu

Paraguay'ı Mbappe'nin golüyle devirdi: Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu

5.07.2026 02:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Paraguay'ı Mbappe'nin golüyle devirdi: Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.  Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanan Fransızlar, adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Fransa, 70. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Fransa, sahadan 1-0 galip ayrılarak son sekiz takım arasına kalmayı başardı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP FAS

Bu sonucun ardından Fransa, çeyrek finalde Kanada'yı son 16 turunda 3-0 mağlup eden Fas ile karşı karşıya gelecek.

MESSİ'Yİ YAKALADI

Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fransız yıldız, bu golle turnuvanın gol krallığı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.

İlgili Konular: #fransa #Paraguay #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz)
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz) ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 5 Temmuz akşamı ve 6 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam 2 maçla devam edecek.
Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Brezilya, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 5 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Meksika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Meksika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İngiltere, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Meksika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te başlayacak.