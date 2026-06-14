Salih Özcan: 'Kaç senedir bu anı bekliyoruz'

Milli oyuncu Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavımız olan Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. İyi başlamak istiyoruz, sonrasında galibiyet gelecektir.

Kaç senedir bu anı bekliyoruz... Heyecanlı değil de, seviniyoruz bugün geldiği için...

Stat dışındaki taraftarlarımızın görüntülerini gördük. Dünyanın her yanında bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız.

Avustralya'ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek, maçı alırız.

ABD'nin kazanması bizi ilgilendirmiyor. Kendimize bakacağız. Kazanacağız ve devamı gelecek."