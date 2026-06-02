Spor yazarları Türkiye - Kuzey Makedonya maçını değerlendirdi: 'Montella sayesinde aile ortamını yakalamış bir milli takıma sahibiz'

Spor yazarları, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

'MONTELLA SAYESİNDE AİLE ORTAMINI YAKALAMIŞ BİR MİLLİ TAKIMA SAHİBİZ'

Levent Tüzemen: "Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra gitmenin keyfini yaşıyoruz. Dev turnuva için ilk startı verdik ve Kuzey Makedonya'yı yenerek işbaşı yaptık. Millilerin coşkusu, mücadelesi, kazanma duygusu göz kamaştırdı. Montella'nın 11'inde as oyuncular çok azdı ama göreve soyunan isimler, "Biz bu takımın bir parçasıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mücadele ederiz" anlayışı ile oynadılar. Montella sayesinde istikrarlı, dengeli, birbirlerini seven, destek olan, aile ortamını yakalamış bir milli takıma sahibiz. Başarı konusunda bana hayal kurduran en önemli etken, bir İtalyan olmasına rağmen Montella'nın bir Türk gibi davranıp Milli Takım'da yarattığı aile ortamıdır." (Sabah)

'MONTELLA İDARESİNDEKİ MİLLİLER ADIMLARINI EMİN VE GÜVENLİ ATIYOR'

Cem Dizdar: "Elbette Dünya Kupası için her şeyi anlatmaya yetmeyecek bir maçtı. Lakin her şeyi anlamamıza yardım etmeyecekse de yapılabilecek çoğu şeyi anlatır nitelikteydi. Başlangıçta Makedonlar topla daha çok oynarken taç atışının devamında adeta çizili bir basketbol setini icra edercesine gelen Orkun Kökçü golü izledi birlikte. Derken ardından 20 yaşındaki Can Uzun’un alt 90’a vuruşu… Pozisyon vermedi, tehlike yaşamadı değil bizimkiler ancak güvenli, sakin ve mücadele arzusundaki yüksekliği elden bırakmadı.

Dünya Kupası için fotoğraf hayli iyi olumlu göründüyse de unutmamak gerekir ki, turnuvadaki resmi rakiplerimiz de en az bizim milliler kadar işleri ciddiyetle ele alıyordur. Elbette alınacak daha çok yol var ancak Vincenzo Montella idaresindeki milliler adımlarını emin ve güvenli atıyor görünüyor. Dileğim, bu takımın futbol anlayışının kulüp takımlarına da sirayet etmesi… Umarım Dünya Kupası performansı bu ilhamı takımlara ve tüm ülkeye verir..." (Fanatik)

'BEKLENTİMİZİN BÜYÜK OLMASI KADAR DOĞAL BİR ŞEY OLMAZ'

İlker Yağcıoğlu: "Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçının ilkini Makedonya'ya karşı oynadık ve çok iyi bir sınav verdik. Açıkçası Montella'nın elinde çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir kadro var. Bu kadronun alternatifi çok fazla. Dolayısıyla tabii ki bu çocukların gruptan çıkması ve turnuvaya renk katması doğal. Bu maç belki Dünya Kupası için bir ölçü olmaz çünkü rakibimiz bizim seviyemizin çok altında. Daha bu on bire Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın ve diğer as oyuncuların gireceğini düşünürsek beklentimizin büyük olması kadar doğal bir şey olmaz." (Takvim)

'İYİ MESAJLAR VERDİLER, UMUTLARI ARTTIRDILAR'

Gürcan Bilgiç: "İyi, daha iyi… Belli ki Amerika kafilesi gözü karartmış. Montella'nın hem oyuncu hem de diziliş testleri cebimizde. Bunun yanına giren–çıkan oyuncu grubunun isteği ve ciddiyetini eklememiz lazım. İyi mesajlar verdiler, keyfimizi geri getirdiler, umutları da arttırdılar. Arda Güler'in oyuna girmesi ile hayallerimizin daha da renklenmesi, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'ın katılımı, Oğuz Aydın'ın sağ koridorun komutanlığına soyunması, hep elimizdeki kozlar. İyiyiz, daha iyi olacağız. İşin güzeli, sahadakilerin de bunun farkında olması ve Dünya Kupası ile birlikte kendilerinin de bir seviye yukarıya çıkacaklarını bilmeleri." (Sabah)