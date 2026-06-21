Tarihe geçen maçta 4 gollü galibiyet: Japonya, Tunus engelini rahat geçti

Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. F grubunda oynanan mücadeleyi farklı galibiyetle kazanan Japonya turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

UEDA'DAN 2 GOL VE 1 ASİST

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Asya temsilcisi, Daichi Kamada'nın 4. dakikada attığı golle üstünlük golünü buldu. Ayase Ueda, Japonya adına 31. dakikada ağları ikinci kez havalandırırken devreye bu skorla girildi.

İkinci yarının büyük bir bölümü bu skorla tamamlandı. Japonya'da Junya Ito, 69'da takımının üçüncü golünü kaydetti. Japonya'da Ayase Ueda 84'te kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi. Ayrıca Ueda, üçüncü golde asisti yapan isim oldu.

JAPONYA'DAN FARKLI GALİBİYET

Maçı 4-0 kazanan Japonya, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Japonya son 32 şansını son maça taşımayı başarırken gruptaki ikinci yenilgisini alan Tunus turnuvaya veda etti. F grubundaki son maçlarda Japonya İsveç'le, Tunus ise Hollanda'yla karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN 1000. MAÇI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanan Tunus-Japonya karşılaşması, turnuva tarihinin 1000. maçı oldu.

FIFA'dan karşılaşma öncesinde yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'nın 1000'inci maçı, futbolun köklü geleneğinin ve modern gelişiminin bir kanıtı. Asya ve Afrika takımlarının Kuzey Amerika'daki buluşması, futbolun gelişimini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapsayıcılığını sergileyecek" ifadeleri kullanılmıştı.

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılmıştı. İsviçre 1954'teki 100. FIFA Dünya Kupası maçında Avusturya ile Uruguay bronz madalya için karşılaşmıştı.

Maç başlama saatlerinin aynı olması nedeniyle 500. FIFA Dünya Kupası karşılaşmasını aynı anda oynama onuru dört takıma birden düştü; Arjantin ile Bulgaristan, Yunanistan ile de Nijerya, grup aşamasının son gününde karşı karşıya gelmişti.