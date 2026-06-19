Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Levi's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 06:00'da başlayacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.
Karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşılaşacak. Mücadele, yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak.
İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)